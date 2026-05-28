Nel parcheggio Don Minzoni, giovedì 28 maggio 2026, si svolgerà la Giornata dell’Arte a Baronissi. La manifestazione, organizzata dal Forum dei Giovani con gli studenti di un istituto superiore locale, prevede attività di sport, musica e arte visiva. Il evento vede il supporto del Comune e coinvolgerà diverse iniziative dedicate a giovani e famiglie. La giornata durerà tutto il pomeriggio e sarà aperta al pubblico.

Giovedì 28 maggio 2026 torna a Baronissi la Giornata dell’Arte, promossa dal Forum dei Giovani con gli studenti dell’Istituto Superiore Margherita Hack e il sostegno del Comune. Baronissi si prepara ad accogliere la Giornata dell’Arte 2026, uno degli appuntamenti più attesi dai giovani del territorio. Giovedì 28 maggio, l’area del parcheggio Don Minzoni si trasformerà in un grande spazio di aggregazione, creatività e condivisione. L’evento, promosso dal Forum dei Giovani di Baronissi in collaborazione con gli studenti dell’ Istituto Superiore Margherita Hack e con il sostegno del Comune di Baronissi, nasce con l’obiettivo di dare libera espressione all’energia artistica e partecipativa dei ragazzi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Giornata dell’Arte 2026 a Baronissi: sport, musica e colori al parcheggio Don Minzoni

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