Una nuova serra alla scuola dell' infanzia Don Minzoni laboratorio educativo per i bambini

Lunedì 9 marzo è stata inaugurata alla scuola dell'infanzia Don Minzoni una nuova serra, un progetto realizzato con il contributo dell’Associazione Lilt di Piacenza, Lega italiana per la lotta contro i tumori. L'obiettivo è offrire ai bambini un laboratorio educativo dedicato alla prevenzione e alla cura dell'ambiente, integrando l'attività didattica con un simbolico messaggio di attenzione al benessere.

La prevenzione parte anche da una serra: questo il messaggio lanciato lunedì 9 marzo alla scuola dell'infanzia Don Minzoni, durante l'inaugurazione della nuova serra, iniziativa realizzata grazie alla generosità dell'Associazone Lilt di Piacenza, Lega italiana per la lotta contro i tumori.