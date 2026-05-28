Giornata dei minori scomparsi | la Polizia di Stato scende in piazza Anche a Lecco

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha distribuito opuscoli e materiale informativo nel centro di Lecco. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, con l’obiettivo di diffondere informazioni utili e favorire il coinvolgimento della comunità. La giornata si svolge ogni anno per ricordare i minori scomparsi e promuovere azioni di tutela e prevenzione.

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In occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio impegno sul territorio lecchese con una campagna informativa nel centro cittadino, dove sono stati distribuiti opuscoli e materiale informativo, con l’obiettivo di sensibilizzare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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La Polizia di Stato ad Assisi per la giornata internazionale dei bambini scomparsi

Video La Polizia di Stato ad Assisi per la giornata internazionale dei bambini scomparsi

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