Giornata internazionale dei bambini scomparsi in piazza la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato

Notizia in breve

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi il 25 maggio, la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione in piazza. Sono state allestite postazioni informative e distribuiti materiali per informare sul fenomeno delle scomparse di minori. La giornata ha visto la partecipazione di agenti e volontari, con l’obiettivo di diffondere messaggi di attenzione e prevenzione tra la popolazione.