Giornata internazionale dei bambini scomparsi in piazza la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi il 25 maggio, la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione in piazza. Sono state allestite postazioni informative e distribuiti materiali per informare sul fenomeno delle scomparse di minori. La giornata ha visto la partecipazione di agenti e volontari, con l’obiettivo di diffondere messaggi di attenzione e prevenzione tra la popolazione.
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Il 25 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi. Una giornata per non dimenticare, per dare voce alle famiglie che vivono un dolore silenzioso e per ricordare quanto sia importante l’aiuto di tutti. Ogni condivisione, ogni segnalazio facebook
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