Giornata internazionale dei bambini scomparsi in piazza la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi il 25 maggio, la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione in piazza. Sono state allestite postazioni informative e distribuiti materiali per informare sul fenomeno delle scomparse di minori. La giornata ha visto la partecipazione di agenti e volontari, con l’obiettivo di diffondere messaggi di attenzione e prevenzione tra la popolazione.

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In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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