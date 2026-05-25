Giornata dei Minori Scomparsi Polizia di Stato | Tutela e prevenzione priorità assoluta

Da puntomagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata dei Minori Scomparsi, la Polizia di Stato ha sottolineato che tutela e prevenzione sono priorità assolute. Sono state avviate campagne a livello nazionale e internazionale per sensibilizzare sull’identificazione precoce dei segnali di rischio e favorire interventi tempestivi. L’obiettivo è migliorare le strategie di prevenzione e aumentare l’efficacia delle azioni di ricerca e recupero di minori scomparsi.

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Campagne nazionali e internazionali per riconoscere i segnali di rischio e intervenire tempestivamente. In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola. La tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato, quotidianamente attiva nelle attività di prevenzione e nel coordinamento delle ricerche in collaborazione con l’autorità giudiziaria, gli enti territoriali, le associazioni e le organizzazioni deputate alla protezione dell’infanzia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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