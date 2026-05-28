giornalismo in festa quasi 200 alunni grandi protagonisti della premiazione

Quasi 200 studenti di otto classi hanno partecipato alla premiazione dell’edizione di Empoli del Campionato di giornalismo, inserito nel progetto Cronisti in classe. L’iniziativa, portata avanti da più di vent’anni, ha coinvolto i giovani nella redazione di decine di articoli. La partecipazione degli studenti è stata centrale, con i ragazzi protagonisti delle attività e dei premi.

Otto classi, quasi 200 alunni, decine di articoli redatti. Sono i numeri dell’edizione di Empoli del Campionato di giornalismo, l’iniziativa che fa parte del progetto Cronisti in classe che da oltre venti anni Qn-La Nazione porta avanti coinvolgendo il mondo della scuola. Ieri c’è stato l’evento conclusivo al centro polifunzionale "La Vela - Margherita Hack": la redazione de La Nazione Empoli, e gli sponsor dell’iniziativa, hanno proceduto alla premiazione. Ad aprire la mattinata i saluti di Nicola Pasquinucci, caposervizio della redazione, che ha dato il benvenuto agli studenti, sottolineato il valore formativo del progetto e ringraziato gli insegnanti per la passione e la collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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