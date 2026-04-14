Terni gli alunni della Marconi sul podio della campestre regionale | TUTTI I PROTAGONISTI
Gli studenti della scuola Marconi di Terni hanno ottenuto un risultato positivo nella gara regionale di corsa campestre. Tutti i partecipanti hanno raggiunto il podio, confermando la buona performance della squadra. La competizione si è svolta tra diverse scuole della regione, con gli studenti della Marconi che si sono distinti in diverse categorie. I risultati sono stati comunicati alla fine della gara, con i ragazzi che hanno festeggiato il loro piazzamento.
Un soddisfacente podio conquistato - a livello regionale - per la rappresentanza di studenti della scuola Marconi. I ragazzi della categoria 2ª3ª media hanno ottenuto il terzo posto assoluto ai Giochi della Gioventù svoltisi nei giorni scorsi al Parco Don Alberto Seri di Solomeo. Gli studenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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