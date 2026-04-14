Terni gli alunni della Marconi sul podio della campestre regionale | TUTTI I PROTAGONISTI

Gli studenti della scuola Marconi di Terni hanno ottenuto un risultato positivo nella gara regionale di corsa campestre. Tutti i partecipanti hanno raggiunto il podio, confermando la buona performance della squadra. La competizione si è svolta tra diverse scuole della regione, con gli studenti della Marconi che si sono distinti in diverse categorie. I risultati sono stati comunicati alla fine della gara, con i ragazzi che hanno festeggiato il loro piazzamento.