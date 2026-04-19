Alunni della 2D protagonisti del Fuorisalone

Durante il Fuorisalone, gli studenti della seconda D sono stati al centro dell’attenzione con le loro creazioni. La loro progettazione ha messo in mostra idee che puntano oltre il presente, coinvolgendo concetti di innovazione e visione futura. Le loro opere riflettono un’attitudine a pensare in modo originale, spingendosi oltre i limiti tradizionali del design e aprendo spazi di sperimentazione.

Progettare nel suo significato più puro e più vicino al verbo inglese "to design" significa andare avanti, pensare oltre, delineare possibilità, proiettarsi nel futuro. Seguendo questa linea Design Group Italia, parte di Alkemy Group, presenta la seconda edizione di "Progettare o essere progettati". Un dialogo creativo con i ragazzi delle scuola secondaria di primo grado Panzini, l’Associazione GPP, organizzazione formata da genitori, docenti e personale scolastico, Ecopneus, società senza scopo di lucro e principale operatore in Italia nella gestione degli pneumatici fuori uso, e la piattaforma di coprogettazione The Playfull Living. Il progetto è ideato e curato da Fulvia Ramogida, Chris Miller ed Edgardo Angelini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Terni, gli alunni della Marconi sul podio della campestre regionale: TUTTI I PROTAGONISTIUn soddisfacente podio conquistato - a livello regionale - per la rappresentanza di studenti della scuola Marconi. In aula arriva “Risk Mode: On”: alunni pisani protagonisti della prevenzionePisa, 9 febbraio 2026 – Avviata presso l’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ di Pisa la prima fase di ‘Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato... Panoramica sull’argomento Si parla di: La scuola media di Cornigliano (Genova) lancia la campagna fondi per la gira a Rovereto: Obiettivo festival della Scienza. Teatro della scuola, alunni protagonisti sul palco del RossiniAl Rossini di Civitanova arriva il Teatro della scuola. La manifestazione, giunta alla 23esima edizione, vedrà all’opera circa 360 alunni... Al Rossini di Civitanova arriva il Teatro della scuola. ilrestodelcarlino.it In aula arriva Risk Mode: On: alunni pisani protagonisti della prevenzionePisa, 9 febbraio 2026 – Avviata presso l’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ di Pisa la prima fase di ‘Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato dall’Istituto italiano per la sicurezza per sviluppare tra ... lanazione.it