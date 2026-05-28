Un'imprenditrice bergamasca, vedova di Vittorio Cerea, è stata nominata Cavaliere del Lavoro. Il riconoscimento è stato conferito dal presidente della Repubblica su proposta dei ministri competenti. È tra i 25 individui a ricevere l’onorificenza, che celebra la sua lunga carriera nel settore della ristorazione. La nomina si inserisce nel quadro delle premiazioni ufficiali per eccellenze nel mondo del lavoro.

IL RICONOSCIMENTO. L’imprenditrice bergamasca, vedova di Vittorio Cerea e figura storica del tristellato di Brusaporto, è tra i 25 insigniti scelti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. C’è anche una bergamasca tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Gioconda Bruna Gritti, figura storica della ristorazione lombarda e anima, insieme alla famiglia Cerea, del ristorante «Da Vittorio» di Brusaporto, oggi eccellenza internazionale con tre stelle Michelin. I decreti sono stati firmati mercoledì 28 maggio, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gioconda Gritti nominata Cavaliere del Lavoro: il riconoscimento alla storia di «Da Vittorio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Vittorio, Mattarella nomina Bruna Cerea Cavaliere del LavoroIl 27 maggio il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti con cui ha nominato Bruna Cerea Cavaliere del Lavoro.

Marina Cvetic nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente MattarellaIl Presidente della Repubblica ha nominato nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche un nome abruzzese.

Temi più discussi: Gioconda Gritti nominata Cavaliere del Lavoro: il riconoscimento alla storia di Da Vittorio; Brusaporto, Gioconda Bruna Gritti nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella: fondò con il marito il ristorante Da Vittorio; FIPE, congratulazioni a Gioconda Bruna Gritti per la nomina a Cavaliere del Lavoro - FIPE; Da Vittorio, Mattarella nomina Bruna Cerea Cavaliere del Lavoro.

Gioconda Gritti nominata Cavaliere del Lavoro: il riconoscimento alla storia di Da VittorioL’imprenditrice bergamasca, vedova di Vittorio Cerea e figura storica del tristellato di Brusaporto, è tra i 25 insigniti scelti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta dei min ... ecodibergamo.it

Brusaporto, Gioconda Bruna Gritti nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella: fondò con il marito il ristorante Da VittorioLa mamma dei fratelli Cerea, gestori del ristorante tristellato di Brusaporto, tra i 25 nomi che riceveranno l'importante onorificenza dal capo dello Stato ... bergamo.corriere.it