Gioco d’azzardo provincia di Lecce ad alto rischio | in un anno spesi 2,6 miliardi di euro

In un anno, nella provincia di Lecce sono stati spesi oltre 2,6 miliardi di euro in giochi d’azzardo, tra scommesse fisiche e online. La cifra include tutte le forme di gioco, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle spese riguarda le scommesse sportive, seguite dai giochi di carte e dalle lotterie. La spesa si distribuisce su tutto il territorio, coinvolgendo diverse fasce di età.

LECCE – Più di due miliardi e mezzo di euro giocati in un anno, considerando insieme azzardo fisico e online. La provincia di Lecce è nella parte alta della classifica su scala nazionale e non è un risultato di cui andare fieri.Nel 2025 la raccolta complessiva ha raggiunto i 2 miliardi e 594. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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