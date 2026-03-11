Nel 2024, i residenti di Castiglion Fiorentino hanno totalizzato una spesa di oltre 25 milioni di euro in giochi d’azzardo, con una media vicina a duemila euro per ogni individuo. I dati, ufficiali, mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti e confermano come il gioco continui a rappresentare un fenomeno economico rilevante nel territorio.

Nel 2024 i residenti di Castiglion Fiorentino hanno speso complessivamente 25.510.430,86 euro in giochi d’azzardo. Di questa cifra, 10.283.189,27 euro sono stati destinati al gioco fisico – sale slot, ricevitorie, tabaccherie – e 15.227.241,59 euro al gioco telematico online. Stando ai dati dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, le vincite totali si sono fermate a 21.908.336,18 euro: significa che 3.600.789,08 euro sono stati bruciati senza ritorno. In termini pro capite, ogni abitante ha giocato in media 1.985,48 euro nel corso dell’anno. Il dato locale si inscrive in un quadro nazionale di proporzioni imponenti: nel 2024 il giro d’affari complessivo del gioco d’azzardo in Italia si è aggirato intorno ai 160 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioco d’azzardo, numeri record. Spesi 25 milioni nel 2024: quasi duemila euro a persona

