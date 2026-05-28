Un giovane ciclista italiano ha ottenuto una vittoria importante in una competizione internazionale, dimostrando una buona tenuta durante la gara. I risultati di altri due corridori italiani sono stati positivi, con performance che hanno attirato l’attenzione. Un commento di un dirigente sportivo ha definito il talento come affidabile e meritevole di un certo tempo di fiducia. In generale, le prestazioni dei corridori italiani sono state al centro dell’attenzione in questa giornata di gara.

La bella (e significativa) vittoria di Michael Valgren, i risultati convincenti di Damiano Caruso e le difficoltà di Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari sono stati gli argomenti principali trattati nell’ultima puntata di Bike Today, rubrica di approfondimento ciclistico a cura di Gianluca Bruno e Gian Luca Giardini. Quest’ultimo ha offerto un’interessante panoramica su quanto visto nella diciassettesima frazione lunga 202 km con partenza da Cassano d’Adda ed arrivo ad Andalo, concentrandosi in particolare modo sul guizzo del nordico, rivelatosi il più scaltro tra i fuggitivi. “ E’ stata una tappa molto bella e avvincente, con una fuga arrivata da lontano, due gruppi che si inseguivano – ha detto Giardini – Poi si sono rimescolate le carte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giardini: “Pellizzari ragazzo d’oro, merita fiducia per qualche anno. Noi italiani siamo incorreggibili”

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