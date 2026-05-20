Durante la partecipazione al 79º Festival di Cannes, un noto regista italiano ha commentato la difficile situazione del cinema nel suo paese, affermando che per alcuni anni si dovrà fare a meno di vedere film italiani in questa occasione o agli Oscar. Ha parlato di un periodo che si è concluso e ha descritto il momento attuale come caratterizzato da caos, con persone straniere assunte senza competenze e altre cacciate. La sua presenza al festival è legata al restauro di un film del 1969 firmato da un regista noto per il suo lavoro nel genere horror.

Dario Argento ha commentato la crisi del cinema italiano durante la sua partecipazione al 79esimo Festival di Cannes per il restauro di “Metti, una sera a cena”, film del 1969 di Giuseppe Patroni Griffi, scritto insieme al Maestro dell’horror. “Stiamo passando il momento più difficile della nostra storia. – ha affermato Argento – C’è una crisi di ispirazione, di idee, di finanziamenti. Siamo nel totale caos: persone cacciate, altre assunte senza competenze. È un periodo molto strano e molto bizzarro” E ancora: “ Per qualche anno abituatevi a non vedere film italiani né a Cannes né agli Oscar. Il periodo meraviglioso è terminato. Ma credo che verrà ripreso: nei giovani c’è un grande spirito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dario Argento a Cannes: “Per qualche anno abituatevi a non vedere film italiani né qui né agli Oscar. Il periodo meraviglioso è terminato. Siamo nel totale caos: persone cacciate, altre assunte senza competenze”

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