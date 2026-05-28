Giardini di Corcolle il quartiere con una sola strada di accesso | parte il piano per ridurre il traffico

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Giardini di Corcolle, periferia est di Roma, è stato avviato un piano per ridurre il traffico nel quartiere. Il progetto prevede inizialmente interventi di messa in sicurezza e, in seguito, la realizzazione di una nuova via di accesso, richiesta da anni. Attualmente, il quartiere dispone di una sola strada di accesso. La nuova strada è attesa per migliorare la viabilità e alleviare il traffico sulla strada principale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima la messa in sicurezza e, in futuro, la nuova via di accesso attesa da anni dal quartiere. Siamo a Giardini di Corcolle, periferia est di Roma. Una borgata nata spontaneamente intorno al 1965 insieme alla vicina Corcolle. Attualmente, l'unico accesso al quartiere avviene esclusivamente da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paganella, nuovo piano bus: più collegamenti per ridurre il trafficoÈ stato annunciato un nuovo piano di trasporto pubblico sulla Paganella, con l’obiettivo di aumentare i collegamenti tra i diversi borghi e il Lago...

Lo storditore di Doku mette il Manchester City sulla buona strada per ridurre il divario con l’ArsenalJeremy Doku ha segnato il gol d'apertura per il Manchester City in una partita contro l'Everton, portando la squadra a ridurre a tre punti il divario...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web