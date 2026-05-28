Giardini di Corcolle il quartiere con una sola strada di accesso | parte il piano per ridurre il traffico
A Giardini di Corcolle, periferia est di Roma, è stato avviato un piano per ridurre il traffico nel quartiere. Il progetto prevede inizialmente interventi di messa in sicurezza e, in seguito, la realizzazione di una nuova via di accesso, richiesta da anni. Attualmente, il quartiere dispone di una sola strada di accesso. La nuova strada è attesa per migliorare la viabilità e alleviare il traffico sulla strada principale.
Prima la messa in sicurezza e, in futuro, la nuova via di accesso attesa da anni dal quartiere. Siamo a Giardini di Corcolle, periferia est di Roma. Una borgata nata spontaneamente intorno al 1965 insieme alla vicina Corcolle. Attualmente, l'unico accesso al quartiere avviene esclusivamente da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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