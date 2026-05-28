Giardini di Corcolle il quartiere con una sola strada di accesso | parte il piano per ridurre il traffico

Notizia in breve

A Giardini di Corcolle, periferia est di Roma, è stato avviato un piano per ridurre il traffico nel quartiere. Il progetto prevede inizialmente interventi di messa in sicurezza e, in seguito, la realizzazione di una nuova via di accesso, richiesta da anni. Attualmente, il quartiere dispone di una sola strada di accesso. La nuova strada è attesa per migliorare la viabilità e alleviare il traffico sulla strada principale.