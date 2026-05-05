Lo storditore di Doku mette il Manchester City sulla buona strada per ridurre il divario con l’Arsenal

Jeremy Doku ha segnato il gol d'apertura per il Manchester City in una partita contro l'Everton, portando la squadra a ridurre a tre punti il divario con l'Arsenal in testa alla Premier League. La rete è arrivata in modo spettacolare e ha dato un impulso importante alla squadra in questa fase della stagione. La partita si è svolta con il City che ha mantenuto un buon ritmo, cercando di avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

2026-05-04 21:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Jeremy Doku ha segnato un sublime gol di apertura per il Manchester City contro l’Everton mettendoli sulla buona strada per ridurre a tre punti il??divario con l’Arsenal capolista della Premier League. Il City, sei punti dietro l’Arsenal al calcio d’inizio dopo aver giocato due partite in meno, ha faticato a trovare un varco nella difesa dell’Everton all’Hill Dickinson Stadium nonostante il dominio del possesso palla. Ma Doku ha sbloccato la situazione in modo sorprendente due minuti prima della fine dei tempi regolamentari del primo tempo. Il belga...🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Il Manchester City riduce il divario con l’Arsenal grazie a una vittoria fondamentale in casa. Everton-Manchester City highlights: rimonta con magia di Doku al 97’Match spettacolare tra Everton e Manchester City, che chiudono sul 3-3 dopo una gara ricca di colpi di scena. Una raccolta di contenuti Doku salva il Manchester City al 97': rabbia Donnarumma contro l'arbitro Oliver, e l'Arsenal ora può sognareDoku salva il Manchester City al 97' che pareggia 3-3 in casa dell'Everton, si scatena la rabbia Donnarumma contro l'arbitro Oliver ... sport.virgilio.it Everton-Manchester City 3-3, gol e highlights: pareggio al 97', ma l'Arsenal va a +5Everton-Manchester City potrebbe decidere questa Premier League. Gli uomini di Guardiola passano in vantaggio a fine primo tempo con Doku, poi l'Everton segna 3 gol approfittando di alcuni errori dife ... sport.sky.it