Paganella nuovo piano bus | più collegamenti per ridurre il traffico

È stato annunciato un nuovo piano di trasporto pubblico sulla Paganella, con l’obiettivo di aumentare i collegamenti tra i diversi borghi e il Lago di Molveno. Il piano prevede un incremento delle frequenze delle corse di autobus tra Andalo, Molveno e le zone circostanti, con l’intento di rendere più agevoli gli spostamenti tra queste località. I nuovi orari entreranno in vigore nei prossimi mesi, modificando la rete di trasporto locale.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli spostamenti tra Andalo e il Lago di Molveno?. Quali nuove frequenze avranno i bus tra i borghi dell'Altopiano?. Come funzionerà il nuovo sistema digitale per prenotare i parcheggi?. Perché la Paganella Guest Card diventa fondamentale per i turisti?.? In Breve Nuove corse ogni 15 minuti tra i centri abitati dell'Altopiano.. Collegamenti Mezzolombardo-Trento potenziati con passaggi ogni 30 minuti.. Traffico domenicale in aumento del 33% rispetto alla media abituale.. Lancio sistema ParkMolveno per monitoraggio e prenotazione parcheggio Ischia.. Dal 27 giugno, un nuovo sistema di trasporti su gomma potenziato entrerà in funzione per decongestionare l’Altopiano della Paganella e gestire i flussi turistici tra Trento, la Rotaliana e le località montane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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