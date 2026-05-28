Il governo giapponese ha istituito un nuovo National Intelligence Council per monitorare le attività di Pechino. La riforma mira a rafforzare la raccolta di informazioni e la sicurezza nazionale, concentrandosi sui rapporti tra i due paesi. La popolazione giapponese ha mostrato un certo appoggio alla centralizzazione dell’intelligence, in parte a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità economica. Si prevede che questa mossa possa influenzare i flussi commerciali tra Giappone e Cina, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

? Punti chiave Come influenzerà questa riforma i flussi commerciali tra Giappone e Cina?. Perché la popolazione giapponese accetta ora la centralizzazione dell'intelligence?. Quali nuove capacità offensive svilupperà il governo di Sanae Takaichi?. Come reagirà Pechino al coinvolgimento diretto di Tokyo nel caso Taiwan?.? In Breve Riforma mira a integrare sicurezza economica e controspionaggio come modelli USA e Gran Bretagna.. Takaichi punta su incremento spesa militare e revisione norme esportazione armamenti.. Pechino reagisce con toni accesi durante colloquio tra Xi Jinping e Donald Trump.. Nuove leggi contrastano operazioni di influenza straniera e tattiche di guerra ibrida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: nasce il nuovo National Intelligence Council contro Pechino

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