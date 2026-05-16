Il Giappone riforma l’intelligence Nasce il bureau nazionale su controspionaggio e minacce esterne
Il governo giapponese ha annunciato la creazione di un nuovo ufficio di intelligence, chiamato National Intelligence Bureau, dedicato alla gestione delle informazioni raccolte dai vari enti dello Stato. L’obiettivo è di rendere operativo questo organismo entro luglio 2026. La riforma si concentra sulla costituzione di un centro di coordinamento per le attività di controspionaggio e monitoraggio delle minacce esterne. La proposta fa parte di un intervento più ampio sulle strutture di sicurezza del paese.
Il governo di Sanae Takaichi punta a creare un nuovo National Intelligence Bureau, chiamato a diventare il centro di raccordo delle informazioni intelligence raccolte dai diversi apparati dello Stato, e vorrebbe renderlo operativo già a partire da luglio 2026. La riforma. Takaichi lo aveva indicato come una delle priorità del suo governo già a gennaio, in una conferenza stampa nella quale aveva legato il rafforzamento dell’intelligence alla capacità del Giappone di “prevenire le crisi” e “proteggere strategicamente gli interessi nazionali”. In quell’occasione, la premier aveva messo nello stesso quadro tre tasselli: la nascita del nuovo bureau, l’istituzione di un meccanismo più rigoroso di screening degli investimenti stranieri e l’approvazione di norme in materia di intelligence e controspionaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Il Giappone riforma l’intelligence. Nasce il nuovo bureau nazionale su controspionaggio e minacce esterneIl governo di Sanae Takaichi punta a creare un nuovo National Intelligence Bureau, chiamato a diventare il centro di raccordo delle informazioni...
Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologiaAppuntamento nella sala Figlia di Iorio della Provincia enerdì 10 aprile alle 17.
Vanno moltiplicandosi le manifestazioni contro la riforma antipacifista della Costituzione del #Giappone (cf. x.com/robyfrancy94/s…). Iniziate il 3 maggio a #Tokyo, si vanno diffondendo a Osaka, Kyoto e Fukuoka. E' un fatto storico: rare sono le manifestazioni d x.com
ARTICLE | Startup Visa Giappone Con la recente riforma del governo giapponese, che ha portato il capitale richiesto per il visto Business Manager a circa 30 milioni di yen (oltre €180.000), molti imprenditori hanno pensato che fare impresa in Giappone, sopr facebook
Lo stato attuale del Giappone è Commite Seppuku nella versione 1.2 reddit
Contro Xi e senza Trump, il Giappone si riarmaTokyo vuole potenziare le sue capacità belliche nel timore che la crisi americana e la distensione tra Washington e Pechino agevolino ... limesonline.com
Conoscere per deliberareIl Giappone verso una nuova architettura dell’intelligenceLa ristrutturazione, fortemente voluta dalla premier Takaichi, segna un passaggio cruciale nella trasformazione dello Stato. Tra esigenze operative e timori di accentramento, la riforma approvata ... linkiesta.it