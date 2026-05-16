Il Giappone riforma l’intelligence Nasce il nuovo bureau nazionale su controspionaggio e minacce esterne

Da formiche.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo giapponese ha annunciato la creazione di un nuovo organismo di intelligence, chiamato National Intelligence Bureau, dedicato alla gestione delle informazioni relative a controspionaggio e minacce esterne. L’obiettivo è di aggregare i dati provenienti dai vari apparati dello Stato, migliorando la coordinazione tra le diverse agenzie. La data prevista per l’entrata in funzione del nuovo ufficio è luglio 2026, con l’intento di rafforzare la capacità di risposta alle sfide di sicurezza esterne.

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Il governo di Sanae Takaichi punta a creare un nuovo National Intelligence Bureau, chiamato a diventare il centro di raccordo delle informazioni intelligence raccolte dai diversi apparati dello Stato, e vorrebbe renderlo operativo già a partire da luglio 2026. La riforma. Takaichi lo aveva indicato come una delle priorità del suo governo già a gennaio, in una conferenza stampa nella quale aveva legato il rafforzamento dell’intelligence alla capacità del Giappone di “prevenire le crisi” e “proteggere strategicamente gli interessi nazionali”. In quell’occasione, la premier aveva messo nello stesso quadro tre tasselli: la nascita del nuovo bureau, l’istituzione di un meccanismo più rigoroso di screening degli investimenti stranieri e l’approvazione di norme in materia di intelligence e controspionaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

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