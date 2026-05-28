Gianvito morto a 17 anni dopo l' intervento | l' ipotesi del farmaco letale scambiato in corsia

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo un intervento chirurgico presso l'ospedale San Paolo di Bari tra il 13 e il 14 aprile. Si indaga sulla possibilità che sia stato somministrato un farmaco errato o letale durante il trattamento. La famiglia ha presentato denuncia e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Le autorità competenti stanno esaminando i registri medici e i farmaci somministrati.

È una tragedia che attende ancora risposte chiare quella di Gianvito Pascullo, il diciassettenne di Palo del Colle deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso presso l'ospedale San Paolo di Bari. La famiglia del ragazzo, ospite della trasmissione Rai "La Vita in Diretta", ha ripercorso i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Gianvito Pascullo morto a 17 anni dopo due interventi alla tibia. L'ipotesi di un farmaco sbagliato

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Temi più discussi: Il mio Gianvito è morto a 17 anni in ospedale e non sappiamo perché: per loro era solo un numero; Muore a 17 anni in ospedale, la madre: Forse gli hanno somministrato il cloruro di potassio, lo usano per la pena di morte; Parla la madre del 17enne morto in ospedale: Gianvito è il figlio di tutti, vogliamo giustizia; Gianvito Pascullo e l'ombra di uno scambio di farmaci in ospedale. La madre: Inaccettabile, non si può morire così. I medici ci dicano la verità.

La storia di Gianvito morto per un errore medico a soli 17 anni è devastante, non posso pensare che tutto cambi da un secondo all’altro per la distrazione di chi dovrebbe prendersi cura della gente. Vergognoso anche che non ci sia stata una parola di conforto x.com

Muore a 17 anni in ospedale, la madre: Forse gli hanno somministrato il cloruro di potassio, lo usano per la pena di morteL'appello pubblico della famiglia: Vogliamo giustizia. Gianvito Pascullo è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile dopo un intervento alla tibia all’ospedale Ospedale San Paolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il mio Gianvito è morto a 17 anni in ospedale e non sappiamo perché: per loro era solo un numeroLa mamma dello studente morto all’improvviso a Bari dopo un intervento programmato alla tibia a seguito di un incidente in moto: aperta un’inchiesta, tra le ... bari.repubblica.it