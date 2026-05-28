Gianvito morto a 17 anni dopo l' intervento | l' ipotesi del farmaco letale scambiato in corsia

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è morto dopo un intervento chirurgico presso l'ospedale San Paolo di Bari tra il 13 e il 14 aprile. Si indaga sulla possibilità che sia stato somministrato un farmaco errato o letale durante il trattamento. La famiglia ha presentato denuncia e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Le autorità competenti stanno esaminando i registri medici e i farmaci somministrati.

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È una tragedia che attende ancora risposte chiare quella di Gianvito Pascullo, il diciassettenne di Palo del Colle deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso presso l'ospedale San Paolo di Bari. La famiglia del ragazzo, ospite della trasmissione Rai "La Vita in Diretta", ha ripercorso i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Gianvito Pascullo morto a 17 anni dopo due interventi alla tibia. L'ipotesi di un farmaco sbagliato

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Temi più discussi: Il mio Gianvito è morto a 17 anni in ospedale e non sappiamo perché: per loro era solo un numero; Muore a 17 anni in ospedale, la madre: Forse gli hanno somministrato il cloruro di potassio, lo usano per la pena di morte; Parla la madre del 17enne morto in ospedale: Gianvito è il figlio di tutti, vogliamo giustizia; Gianvito Pascullo e l'ombra di uno scambio di farmaci in ospedale. La madre: Inaccettabile, non si può morire così. I medici ci dicano la verità.

gianvito morto a 17Muore a 17 anni in ospedale, la madre: Forse gli hanno somministrato il cloruro di potassio, lo usano per la pena di morteL'appello pubblico della famiglia: Vogliamo giustizia. Gianvito Pascullo è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile dopo un intervento alla tibia all’ospedale Ospedale San Paolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

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