Morto a 17 anni dopo intervento alla tibia a Bari per l’autopsia operazione corretta | ipotesi farmaco destinato ad altri

Un giovane di 17 anni è deceduto dopo un intervento alla tibia effettuato a Bari. L’autopsia ha confermato che l’operazione è stata eseguita correttamente e non ha evidenziato la presenza di trombi o emboli. La causa del decesso non è stata ancora chiarita e si ipotizza che possa essere legata a un farmaco destinato ad altri. Gli accertamenti continuano per chiarire le circostanze della morte.

L’autopsia condotta oggi ha stabilito che l’intervento ortopedico era stato eseguito correttamente ma non ha stabilito con certezza la causa del decesso non avendo rinvenuto la presenza di trombi o emboli. Fondamentale ora i risultati degli esami tossicologici per capire se sia stato iniettato un farmaco sbagliato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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