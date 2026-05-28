Il Napoli sta accelerando per ingaggiare il tecnico Allegri, che ora sembra in vantaggio rispetto ad altri candidati. Secondo fonti vicine alla società, le trattative sono in fase avanzata e si stanno definendo i dettagli contrattuali. La decisione potrebbe essere comunicata a breve, con l’obiettivo di ufficializzare l’accordo prima dell’inizio della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Massimiliano Allegri torna in pole position per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club azzurro avrebbe deciso di accelerare con forza nelle ultime ore per chiudere l’operazione che porterebbe l’ex allenatore del Milan a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nel focus firmato da Gianluca Di Marzio, il Napoli viene descritto come sempre più orientato verso Allegri dopo i segnali positivi emersi nei recenti contatti tra le parti. Aurelio De Laurentiis, insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna, starebbe lavorando intensamente per definire gli ultimi dettagli dell’intesa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri ora è in vantaggio: il club accelera per chiudere”

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DE LAURENTIIS A UN BIVO: ALLEGRI o ITALIANO

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