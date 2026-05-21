Repubblica | Napoli Allegri ora insidia Sarri | De Laurentiis accelera per il dopo-Conte

Il club napoletano si trova a un passo dalla decisione sul futuro tecnico, con le trattative che si fanno più intense e rapide. Dopo aver valutato diverse opzioni, le discussioni riguardano principalmente due nomi, uno già passato dalla città e uno che si sta imponendo come alternativa. La società sta accelerando le procedure per definire il successore di Conte, in vista delle prossime stagioni, mentre i tifosi attendono di conoscere quale strada sarà imboccata.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli entra nei giorni decisivi per scegliere il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte. Come racconta Repubblica, il tecnico salentino vivrà domenica contro l’Udinese la sua ultima partita sulla panchina azzurra prima dell’addio ufficiale. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis vuole chiudere rapidamente il casting per il successore, con l’obiettivo di definire tutto entro la fine del mese prima della partenza per Los Angeles. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome su cui il Napoli ha lavorato con maggiore intensità resta quello di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Allegri ora insidia Sarri: De Laurentiis accelera per il dopo-Conte” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”Il Mattino: “Napoli, Sarri riflette mentre De Laurentiis accelera su Allegri”"> Il Napoli continua la corsa al dopo-Conte e il casting per la nuova... È Sarri l’allenatore del Napoli dopo Conte, De Laurentiis ha deciso (Pellegatti)Si fanno sempre più fitte e fondate le voci che vorrebbero Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli. REPUBBLICA - Napoli, ultimatum di 48 ore a Sarri, ecco cosa frena il tecnico toscanoLa Repubblica scrive della trattativa Sarri-Napoli. Il tecnico della Lazio, che piace anche all'Atalanta, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Entrambe le squadre gli offr ... napolimagazine.com Allegri sul suo 'accesso confronto' con Ibrahimovic: Ci sono stati momenti di confronto di idee. Ho avuto discussioni ben peggiori. La cosa importante è che lavoriamo verso la stessa cosa... Siamo in CL o EL? Allora il club farà delle valutazioni, sarebbe stato reddit Repubblica: Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna, l’alternativa è AllegriAntonio Conte si prepara a vivere gli ultimi giorni sulla panchina del Napoli. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il conto alla rovescia verso l’addio del tecnico leccese è ormai iniziato e domen ... napolipiu.com