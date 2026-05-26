Il casting per la panchina del Napoli si riduce a due nomi principali, Allegri e Italiano. Le trattative sono in corso, mentre si susseguono voci di possibili alternative e cambi di scenario. Al momento, Allegri sembra mantenere un leggero vantaggio, ma le decisioni definitive non sono state ancora prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata resa nota, e il processo di scelta prosegue senza indicazioni precise sui tempi.

Sperando che il casting non si trascini troppo per le lunghe, con il suo valzer di “ora è più vicino Caio, ora avanza Sempronio” e i fenomeni che sparano nomi a caso, sembra proprio che alla fine la corsa si riduca ad Allegri e Italiano. Chi la spunterà? Il progetto di Vincenzo o Max metterà ancora il musetto davanti? Il punto di Di Marzio. Napoli, lotta a due tra Allegri e Italiano. Si legge sul sito di Di Marzio: “Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, ora Italiano avanza fortemente ma Allegri resta favorito (Di Marzio)

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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