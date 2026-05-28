Giallo a Napoli 16enne ferito gravemente alla testa | indagano i carabinieri

Da teleclubitalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è stato portato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con una grave ferita alla testa. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Non sono state rese note le circostanze dell’incidente né eventuali responsabili. La prognosi rimane riservata.

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Un ragazzo di 16 anni è arrivato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito dai sanitari, il giovane avrebbe riportato una frattura cranica ed è stato sottoposto a cure mediche con dieci punti di sutura. Dopo il primo intervento dei medici, il minorenne è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento restano ancora poco chiari i contorni della vicenda. Non sono emerse indicazioni precise né sul luogo in cui il 16enne sarebbe rimasto ferito né su cosa sia realmente accaduto prima dell’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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