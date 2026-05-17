Straniero ferito a coltellate al collo a Napoli | indagano i carabinieri
Un uomo di 43 anni di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio a Napoli. L’incidente è avvenuto in una zona pubblica e sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sul motivo dell’episodio. La vittima è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un altro straniero. Il fatto è accaduto in Piazza Principe Umberto, a Napoli, ma il ferito ha avvicinato i Carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno nei pressi di Porta Capuana. Portato all’ospedale del Mare in ambulanza. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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