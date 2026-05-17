Straniero ferito a coltellate al collo a Napoli | indagano i carabinieri

Un uomo di 43 anni di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio a Napoli. L’incidente è avvenuto in una zona pubblica e sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sul motivo dell’episodio. La vittima è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

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