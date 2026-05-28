Ghemme Giacomo Ponti nominato cavaliere del lavoro da Mattarella

Il presidente della Repubblica ha nominato un uomo del settore imprenditoriale cavaliere del lavoro, con un decreto firmato il 27 maggio. La nomina è stata proposta dai ministri delle Imprese e dell'Agricoltura.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giacomo Ponti cavaliere del lavoro. La nomina è avvenuta con il ieri, mercoledì 27 maggio, con la firma dei decreti con cui, su proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso e del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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