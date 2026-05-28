Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è stata vista recarsi da Renato Biancardi. Nel frattempo, Raul Dumitras ha commentato la vicenda, negando che ci siano stati reali sviluppi o tensioni tra i protagonisti. La questione del triangolo amoroso resta al centro dell’attenzione sui social, anche se non ci sono state conferme ufficiali su eventuali sviluppi o cambiamenti nelle relazioni tra i tre.

Il Grande Fratello Vip è ormai terminato, ma il triangolo amoroso formato da Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras continua ad appassionare il pubblico e far discutere sui social. Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme dopo il GF Vip. Nel corso dell’avventura al Grande Fratello Vip, aveva creato grande discussione il tira e molla fra Renato e Lucia. I due si erano avvicinati all’inizio del reality, iniziando una relazione che sembrava destinata a terminare presto per via dello scarso interesse del cantante napoletano nei confronti di Lucia. Quando lei aveva mostrato di volersi avvicinare a Raul, con tanto di bacio scambiato in confessionale, Renato era tornato a corteggiarla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Lucia corre da Renato dopo il reality. Raul si dissocia: “Situazione inesistente”

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IL PIANO SEGRETO DI LUCIA: Bacia Renato, ma voleva Raul

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GF Vip, Lucia bacia Renato poi corre da RaulNel corso della trasmissione, Lucia Ilardo ha scambiato un bacio con Renato, poi si è diretta immediatamente da Raul.

Temi più discussi: GF Vip, tutti contro Renato e Lucia: Siete falsi. E in casa scoppia il caos; GF Vip, Lucia confida un segreto a Raul, Lucarelli: Magari lo vuoi rivedere come un tr*mbamico; GF Vip, Renato Biancardi crolla a poche ore dalla finale e si chiude in bagno; Lucia Ilardo avverte Renato: Se tiro fuori quello che hai detto sotto le coperte….

Il topo che deve correre immediatamente a lavarsi i denti perché ha un reflusso gastrico incredibile Lucia che corre subito a chiedere se lo abbia infastidito cristo che livelli schifosi stiamo raggiungendo #gfvip x.com

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