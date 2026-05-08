Nel corso della trasmissione, Lucia Ilardo ha scambiato un bacio con Renato, poi si è diretta immediatamente da Raul. La scena ha attirato l’attenzione degli altri partecipanti e dei telespettatori, creando un clima di tensione all’interno della casa. Le dinamiche tra i concorrenti continuano a suscitare discussioni e interesse, mentre le azioni di Lucia sembrano alimentare un triangolo amoroso già complicato.

Nuovi intrighi e triangoli amorosi al Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo sembra proprio non riuscire a decidere fra Raul e Renato. Dopo scontri, chiarimenti e discussioni, l’ex star di Temptation Island ha baciato nuovamente il cantante napoletano, ma poco dopo è corsa da Raul creando, se possibile, ancora più confusione. Il bacio fra Renato e Lucia al GF Vip. Dopo settimane in cui sembravano più distanti, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono riavvicinati. Complice una serata trascorsa nel monolocale, con una cena a base di champagne e sushi. Fra risate, confidenze e giochi, i due si sono lasciati andare, scambiandosi un bacio e riaccendendo la passione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Lucia bacia Renato poi corre da Raul

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