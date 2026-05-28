Antonella Elia e Adriana Volpe erano convinte di arrivare in finale e si erano preparate portando il vestito. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, le due opinioniste sono state notate dal pubblico, che le ha portate fino alla fase finale. Tuttavia, alla fine, la vittoria è andata a un’altra concorrente.

La vincitrice del reality ha svelato un retroscena sulle sue compagne di avventura, ha infatti rivelato che entrambe erano convinte che sarebbero rimaste nella casa più spiata dagli italiani fino alla fine. Intervistata dal settimanale Oggi ha detto: "Adriana Volpe e Antonella Elia, erano entrate portandosi già il vestito per la finale, Io neanche ce l’avevo". Il rapporto con la Elia è stato alquanto complesso, tantissimi sono stati i litigi scoppiati tra loro al Grande Fratello Vip ma hanno anche condiviso momenti fatti di confidenze e serenità. Riferendosi alla showgirl l'ex europarlamentare ha detto che è problematica ma ha mostrato anche delle fragilità nella casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe erano certe di arrivare in finale? “Si erano portate il vestito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonella Elia e Adriana Volpe Rivalità al Grande Fratello VIP

Notizie e thread social correlati

Antonella Elia si sfoga con Adriana Volpe al GF Vip: “Trovo il lato debole, colpisco e affondo”Antonella Elia ha avuto un confronto con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, durante il quale ha dichiarato di trovare il suo lato debole e di...

GF Vip, Antonella Elia in lacrime: la confessione segreta di Adriana VolpeNella Casa del GF Vip si è scatenato un confronto molto acceso tra alcuni concorrenti, con momenti di forte tensione.

Temi più discussi: GF Vip, Antonella Elia dopo la sconfitta: Pensavo di vincere io, ma hanno votato quella gallina; GF Vip, Antonella Elia demolisce Alessandra Mussolini: Attrice? Non scherziamo; Gf Vip, Antonella Elia ritrova Pietro Delle Piane: la sorpresa e la promessa fuori dalla Casa; Grande Fratello Vip, il colpo di scena finale: la favorita è Antonella Elia ma i giochi sono ancora aperti. Occhio ad Alessandra Mussolini.

Colpo di scena al GF Vip 8: la reazione al vetriolo di Antonella Elia dopo la finale reddit

GF Vip, Antonella Elia accetta l’invito di Alessandra Mussolini: la replica spiazzaDopo settimane di tensioni e frecciatine social, Antonella Elia sorprende tutti e accetta l'invito di Alessandra Mussolini per la festa del GF Vip. La replica dell'ex parlamentare riaccende il caso. movieplayer.it

GF Vip, Alessandra Mussolini sbugiarda Antonella Elia: Ti ho invitata alla festa, sei una rosiconaAlessandra Mussolini sbugiarda Antonella Elia e svela di averla invitata alla sua festa dopo la vittoria del GF Vip: continuano le frecciatine tra le ex concorrenti. mondotv24.it