Antonella Elia si sfoga con Adriana Volpe al GF Vip | Trovo il lato debole colpisco e affondo

Antonella Elia ha avuto un confronto con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, durante il quale ha dichiarato di trovare il suo lato debole e di colpire e affondare. Nei giorni recenti, Antonella ha vissuto momenti difficili all’interno della casa, poiché alcune persone con cui aveva stretto legami si sono allontanate. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i partecipanti del reality.

Sono giorni molto delicati per Antonella Elia al Grande Fratello Vip, le persone con cui aveva legato di più nella casa più spiata dagli italiani le hanno voltato le spalle. Sin dall'inizio aveva legato moltissimi con Paola Caruso e Alessandra Mussolini, la loro amicizia però ha subito una battuta d'arresto nel corso dell'ultima puntata. Entrambe l'hanno nominata e attaccata in diretta, il motivo? Non hanno gradito che abbia difeso Francesca Manzini. Antonella Elia ha detto subito di essere delusa, parlando con alcuni gieffini ha detto che non vuole più avere niente a che fare con loro. Nelle scorse ore la showgirl si è sfogata con Adriana Volpe nella casa e non ha potuto fare a meno di continuare a manifestare la sua delusione per l'atteggiamento di Alessandra Mussolini nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Antonella Elia si sfoga con Adriana Volpe al GF Vip: “Trovo il lato debole, colpisco e affondo” Leggi anche: Adriana Volpe non ha mentito al GF Vip, emerge un video che dimostra l’amicizia con Antonella Elia Adriana Volpe al GF Vip su Antonella Elia: “È destabilizzante”, lei replica sui socialL’ingresso di Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip riapre il capitolo sulla storica rivalità con Antonella Elia. Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La delusione di Paola per il comportamento di Antonella Video; Grande Fratello VIP: Lo sfogo di Paola e Alessandra su Antonella Video; Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini: Non ci voglio più avere a che fare; GF Vip: Antonella Elia attacca Ibiza, poi crolla per l’eliminazione di Giovanni. Dall'amicizia allo scontro: Antonella delusa da AlessandraAntonella si sfoga con Adriana: tra accuse e delusione, se non uscisse stasera inizierebbe una battaglia contro Alessandra ... grandefratello.mediaset.it Antonella si sfoga con Raul e RenatoAntonella si sfoga con Raul e Renato dopo gli attacchi ricevuti in nomination. Critica Alessandra e difende la sua coerenza, trovando sostegno nei ragazzi ... grandefratello.mediaset.it Antonella Elia - Pagina ufficiale - facebook.com facebook Rissa tra Paola Caruso e Antonella Elia al GF Vip: "Viscida e schifosa", "Ti do un ceffone" x.com