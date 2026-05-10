GF Vip Antonella Elia in lacrime | la confessione segreta di Adriana Volpe

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del GF Vip si è scatenato un confronto molto acceso tra alcuni concorrenti, con momenti di forte tensione. Tra le protagoniste, Antonella Elia si è ritrovata in lacrime dopo una confessione fatta da Adriana Volpe. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti, creando un clima decisamente infuocato tra i partecipanti. Nelle ultime ore, l’atmosfera si è fatta particolarmente tesa e carica di emozioni.

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Clima infuocato nella Casa del Grande Fratello VIP, dove nelle ultime ore si è consumato uno dei confronti più intensi di questa edizione. Protagoniste assolute ancora una volta Antonella Elia e Adriana Volpe, che tra accuse, confessioni e lacrime hanno regalato al pubblico un momento destinato a far discutere a lungo. Tutto sarebbe nato dal nome di Pietro Delle Piane, ex compagno della Elia, finito improvvisamente al centro di un acceso faccia a faccia. Secondo quanto emerso durante la diretta, Antonella avrebbe scoperto alcuni contatti tra Pietro e Adriana avvenuti prima dell’ingresso nella Casa. Un semplice “in bocca al lupo” sui social e alcuni messaggi privati sarebbero bastati per riaccendere vecchie ferite mai del tutto rimarginate.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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