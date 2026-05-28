Antonella Elia ha deciso di partecipare alla festa del GF Vip dopo settimane di tensioni e frecciatine sui social, accettando l’invito di Alessandra Mussolini. La sua scelta ha sorpreso gli spettatori e i partecipanti, che si aspettavano un rifiuto. La presenza di Elia alla festa è stata confermata dai organizzatori, senza ulteriori commenti ufficiali. La partecipazione si è verificata senza incidenti o alterchi pubblici durante l’evento.

Dopo settimane di tensioni e frecciatine social, Antonella Elia sorprende tutti e accetta l'invito di Alessandra Mussolini per la festa del GF Vip. La replica dell'ex parlamentare riaccende il caso. Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini torna al centro dell'attenzione dopo la fine del Grande Fratello Vip. Tra tensioni, frecciatine social e dichiarazioni incrociate, arriva un nuovo colpo di scena: la showgirl ha accettato l'invito alla festa organizzata dall'ex parlamentare per celebrare la sua vittoria nel reality. La risposta della Mussolini non si è fatta attendere. La festa del 5 giugno e l'invito mai arrivato Il party dell'ex parlamentare è fissato per il prossimo 5 giugno e dovrebbe riunire quasi tutti gli ex concorrenti del reality show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia accetta l’invito di Alessandra Mussolini: la replica spiazza

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Antonella Elia ci ripensa e accetta linvito di Alessandra Mussolini al party GFVIP 2026

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