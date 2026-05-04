Alessandra Mussolini ha manifestato nuovamente la sua insoddisfazione nei confronti di Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Per il secondo giorno consecutivo, ha ribadito ai coinquilini di non tollerare più alcuni atteggiamenti della showgirl, senza però aver fornito spiegazioni o chiarimenti specifici sulle sue ragioni. La discussione si è protratta con parole dirette e senza ulteriori dettagli.

Alessandra Mussolini stanca degli atteggiamenti di Antonella Elia al GF VIP. Per il secondo giorno consecutivo ribadisce ai coinquilini l’insofferenza nei confronti della bionda showgirl: “Non chiarisco. Non sopporto la voce, il tono, come dice le cose. Non sopporto niente. Non la sopporto più. Non la voglio vedere. Il problema è che non si può fare come le telenovele, perchè per me non va bene. Non le parlo proprio”. Il giudizio di Alessandra sulla prima finalista della casa è duro. L’insofferenza generale si estende anche a Berry e Volpe: “Non li sopporto più”. La Mussolini salva tutti gli altri della casa, eccetto Antonella, Marco ed Adriana che definisce “anatra zoppa, muta”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, sfogo di Alessandra Mussolini su Antonella Elia: “Non la sopporto più”

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