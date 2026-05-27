Antonella Elia ha rifiutato l’invito di Alessandra Mussolini dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. In risposta, Mussolini ha commentato con un messaggio che includeva il termine “rosicona”. La discussione tra le due si è protratta sui social, mentre le dinamiche tra i partecipanti continuano a generare attenzione pubblica. La casa più spiata d’Italia ha chiuso le sue porte da pochi giorni, ma le tensioni tra alcuni concorrenti sembrano proseguire.

Le porte rosse della casa più spiata d’Italia si sono chiuse da pochi giorni, ma il clima da resa dei conti sembra tutt’altro che archiviato. Perché se il pubblico ha decretato la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip, fuori dalla Casa c’è chi continua a punzecchiarsi a colpi di frecciatine social e dirette Instagram. Protagoniste, ancora una volta, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: la seconda classificata e la vincitrice del reality più chiacchierato della stagione. E tutto, stavolta, è nato da un invito a una festa post GF Vip che Antonella avrebbe deciso di declinare, scatenando la replica pungente di Alessandra. Antonella Elia declina la festa di Alessandra Mussolini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Elia rifiuta l’invito di Alessandra Mussolini dopo il GF Vip. Lei replica: “Rosicona”

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Antonella Elia rifiuta l'invito di Alessandra Mussolini la risposta piccata della Mussolini

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Temi più discussi: Antonella Elia rifiuta l’invito di Alessandra Mussolini dopo il GF Vip. Lei replica: Rosicona; Antonella Elia snobba la festa del GF Vip: invito fantasma e stoccata ad Alessandra Mussolini; Pietro Delle Piane prolisso con Antonella Elia, Blasi lo riprende: Devi uscire, non possiamo fare notte; Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: Il pubblico non capisce nulla.

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