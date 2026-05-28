gestione dello smart working dipendenti sacmi in sciopero

I lavoratori di Sacmi Packaging & Chocolate sono in sciopero per protestare contro le modalità di gestione dello smart working adottate dall’azienda. I dipendenti chiedono anche un maggior coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle decisioni relative all’organizzazione del lavoro. La protesta riguarda specificamente le modalità di applicazione dello smart working e la partecipazione sindacale nelle scelte organizzative. La situazione riguarda esclusivamente le modalità di gestione del lavoro agile e il ruolo delle rappresentanze sindacali.

Sono in sciopero i lavoratori della Sacmi Packaging & Chocolate per contestare il metodo adottato dall’azienda nella gestione dello smart working e per chiedere un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle decisioni organizzative. Questa mattina la Fiom Cgil e le Rsu hanno proclamato un’ora di sciopero, dalle 9.30 alle 10.30, in tutti gli stabilimenti delle consociate Sacmi. La protesta nasce dopo la richiesta unitaria di un incontro con la direzione del gruppo, avanzata dai sindacati in seguito alle comunicazioni unilaterali inviate a marzo ai dipendenti delle società controllate riguardo alla modifica delle modalità di smart working. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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