Smart working tagliato sciopero alla Sacmi Packaging & Chocolate di Rozzano

Notizia in breve

I lavoratori della Sacmi Packaging & Chocolate di Rozzano sono in sciopero da questa mattina. La protesta riguarda il metodo adottato dall’azienda per la gestione dello smart working e la richiesta di un coinvolgimento più diretto delle rappresentanze sindacali. La sospensione dell’attività riguarda l’intera giornata e si inserisce in una serie di tensioni tra il personale e la direzione. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli su eventuali incontri o mediazioni in programma.