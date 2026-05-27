Smart working tagliato sciopero alla Sacmi Packaging & Chocolate di Rozzano
I lavoratori della Sacmi Packaging & Chocolate di Rozzano sono in sciopero da questa mattina. La protesta riguarda il metodo adottato dall’azienda per la gestione dello smart working e la richiesta di un coinvolgimento più diretto delle rappresentanze sindacali. La sospensione dell’attività riguarda l’intera giornata e si inserisce in una serie di tensioni tra il personale e la direzione. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli su eventuali incontri o mediazioni in programma.
Rozzano (Milano) – 27 maggio 2026 - Sono in sciopero i lavoratori della Sacmi Packaging & Chocolate (ex Carle & Montanari) per contestare il metodo adottato dall’azienda sullo smart working e chiedere un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. La protesta . Questa mattina la Fiom Cgil e le Rsu hanno proclamato un’ora di sciopero, dalle 9.30 alle 10.30, in tutti gli stabilimenti delle consociate Sacmi. A fronte di una richiesta unitaria di incontro avanzata alla direzione del gruppo, relativa alle comunicazioni unilaterali inviate a marzo a tutti i dipendenti delle consociate sulla modifica dello smart working, oltre alla necessità di chiarimenti su relazioni sindacali e orario di lavoro, la direzione ha dato disponibilità soltanto a incontri per singolo plant. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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