Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativo

Da ilrestodelcarlino.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro ore di sciopero si sono svolte questa mattina presso la sede di via Emilia Romagna di Sassuolo, con un presidio davanti ai cancelli della fabbrica. La protesta è stata organizzata dai lavoratori per chiedere l’attivazione dello smart working e l’apertura di un negoziato sul contratto integrativo. La manifestazione è iniziata alle 8 e si è conclusa alle 10, coinvolgendo i dipendenti presenti nella struttura.

Quattro ore di sciopero, questa mattina, alla Sacmi Impianti di Sassuolo, con presidio dalle 8 alle 10 davanti ai cancelli della sede di via Emilia Romagna. La protesta – che verte su smart working e contratto integrativo aziendale - fa seguito allo stato di agitazione proclamato dall’assemblea dei lavoratori a fine marzo assunto, a seguito "dell’atteggiamento di chiusura aziendale nei confronti di tematiche molto sentite da lavoratrici. L’azienda – scrivono le organizzazioni sindacali - ha inviato ai dipendenti di tutto il gruppo una comunicazione unilaterale relativa alla riduzione dello dello smart working, con valenza retroattiva, generando malcontento sia per i contenuti, sia per le modalità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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