Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativo

Quattro ore di sciopero si sono svolte questa mattina presso la sede di via Emilia Romagna di Sassuolo, con un presidio davanti ai cancelli della fabbrica. La protesta è stata organizzata dai lavoratori per chiedere l’attivazione dello smart working e l’apertura di un negoziato sul contratto integrativo. La manifestazione è iniziata alle 8 e si è conclusa alle 10, coinvolgendo i dipendenti presenti nella struttura.

Quattro ore di sciopero, questa mattina, alla Sacmi Impianti di Sassuolo, con presidio dalle 8 alle 10 davanti ai cancelli della sede di via Emilia Romagna. La protesta – che verte su smart working e contratto integrativo aziendale - fa seguito allo stato di agitazione proclamato dall’assemblea dei lavoratori a fine marzo assunto, a seguito "dell’atteggiamento di chiusura aziendale nei confronti di tematiche molto sentite da lavoratrici. L’azienda – scrivono le organizzazioni sindacali - ha inviato ai dipendenti di tutto il gruppo una comunicazione unilaterale relativa alla riduzione dello dello smart working, con valenza retroattiva, generando malcontento sia per i contenuti, sia per le modalità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativo Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Sciopero alla Ubisoft . Niente più smart working ma lavoro in presenza. La protesta dei dipendentiÈ un vero e proprio incubo quello che stanno vivendo i 110 lavoratori della Ubisoft di Assago, costretti a tornare a lavorare in presenza cinque...