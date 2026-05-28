Un anno e mezzo fa, Gerry Scotti ha sposato in segreto la compagna con cui sta dal 2011. La cerimonia si è svolta senza la presenza dei figli di entrambi. Non sono stati resi noti dettagli sulla location o altri partecipanti. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa, senza conferme ufficiali. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni del segreto o alle modalità della celebrazione.

Un anno e mezzo fa Gerry Scotti si è sposato in gran segreto con Gabriella, con cui sta dal 2011. Sembra che le nozze siano state fortemente volute dai figli di entrambi Gerry Scottisi è sposato in gran segreto, èGentea rivelare che un anno e mezzo fa circa, prima del successo deLa Ruota della Fortuna, il conduttore è convolato a nozze conGabriella Pierino, sua compagna dal 2011 con cui non ha figli. Sembra che la cerimonia si sia svolta in gran segreto al comune di Milano, senza alcun presente se non i testimoni presi a caso, senza scelta ponderata. Il conduttore quindi ha detto sì per la seconda volta della sua vita, dopo il matrimonio con Patrizia Grosso con cui è stata sposata dal 1991 al 2009 e da cui è nato il suo unico figlio,Umberto, che lo ha reso anche nonno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gerry Scotti si è sposato in gran segreto: senza la presenza dei figli

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