Rudy Zerbi ha celebrato un matrimonio segreto a Roma con la fidanzata Grace Raccah, seguendo un rito ebraico. La cerimonia si è svolta senza pubblicità e si conoscono poche dettagli sul momento. Zerbi e Raccah sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche, ma il matrimonio è stato annunciato solo successivamente. La coppia ha preferito mantenere la privacy riguardo all’evento.

Rudy Zerbi si è sposato in segreto a Roma con la fidanzata Grace Raccah, con un rito ebraico. Rudy Zerbi si è sposato in grande segreto con la sua fidanzata Grace Raccah. La donna ha 22 anni meno di lui, ma sono innamoratissimi, a dimostrazione che l’età in amore non conta. La cerimonia è stata organizzata a Roma, nella giornata di domenica 10 maggio, sempre con il massimo riserbo. Rudy Zerbi ha deciso di sposare in gran segreto la sua compagna di vita, Grace Raccah, di 22 anni più giovane. La notizia è stata rivelata da Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica social “Rubrichissima”. Il giornalista ha anche pubblicato qualche scatto delle nozze segrete del famoso conduttore radiofonico.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Rudy Zerbi si è sposato (in gran segreto): chi è la moglie Grace Raccah

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