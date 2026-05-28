Il sindaco di Genova ha nominato la sua compagna di scuola come direttrice del principale museo cittadino. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la nomina è immediatamente efficace. La scelta ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici e cittadini, che hanno espresso perplessità sulla trasparenza della procedura. La nuova direttrice ha già assunto le funzioni e si occuperà della gestione delle esposizioni e delle attività culturali del museo.

Alla guida del più importante museo della città ci sarà la compagna di scuola del sindaco. È quanto sta per accadere a Genova, dove la fascia tricolore Silvia Salis finisce nel tritacarne mediatico, in seguito alla nomina al Muma di Elena Putti, moglie, secondo il Fatto Quotidiano, di uno dei finanziatori della sua campagna elettorale. Nel capoluogo ligure è polemica per una decisione che, nei fatti, divide il campo largo. Più di qualcuno, a sinistra, avrebbe parlato di "amichettismo". A sollevare il caso, intanto, è l'opposizione con Anna Orlando che mette in rilievo le debolezze del curriculum di chi dovrà succedere a Pierangelo Campodonico, dirigente con esperienza quarantennale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Genova, Salis nomina la compagna di scuola alla guida del più importante museo cittadino

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