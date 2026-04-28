ARO FG 1 | nuova nomina alla guida dell’Ufficio Valentino | Rafforziamo una gestione più efficiente e responsabile del servizio rifiuti

È stata annunciata una nuova nomina alla guida dell’Ufficio dell’area territoriale FG1. La modifica riguarda un cambio di responsabilità all’interno dell’ufficio incaricato della gestione del servizio rifiuti. Il nuovo responsabile ha assunto ufficialmente l’incarico a seguito di un decreto sindacale. La recente nomina mira a migliorare l’efficienza e la responsabilità nella gestione del servizio rifiuti nella zona interessata.

ARO FG1: nuova nomina alla guida dell’Ufficio. Valentino: “Rafforziamo una gestione più efficiente e responsabile del servizio rifiuti” Con decreto sindacale n. 5 del 28 aprile 2026, il Sindaco Domenico La Marca ha disposto la nomina dell’Arch. Michele Prencipe quale nuovo responsabile dell’Ufficio dell’ARO FG1, struttura chiamata a gestire le procedure tecnico-amministrative legate ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. La nomina si inserisce nel quadro del recente riassetto organizzativo dell’Ente, che ha visto il trasferimento del servizio “Gestione rifiuti” nel Settore V “Lavori pubblici, manutenzione, infrastrutture, ambiente e sviluppo sostenibile”, oggi diretto dallo stesso Arch.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ARO FG/1: nuova nomina alla guida dell’Ufficio. Valentino: “Rafforziamo una gestione più efficiente e responsabile del servizio rifiuti” Notizie correlate Le reazioni alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’IranOra è ufficiale: è Mojtaba Hosseini Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran. Nomina responsabile finanziario, Valentino replica ad Abategiovanni: "Nessuna irregolarità"L’Amministrazione comunale di Lusciano interviene per fare chiarezza sulle polemiche relative alla nomina dell’attuale responsabile del Settore...