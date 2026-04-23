Una ex compagna di scuola si trova al centro di una disputa politica legata alla nomina a direttore di un museo della città. La questione sta attirando l’attenzione dei media e della scena politica locale, mentre si discutono le implicazioni della scelta. Mentre si susseguono commenti e reazioni, il caso si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione culturale e le nomine istituzionali.

Mentre si dipinge la sindaca di Genova Silvia Salis come la nuova anti-Meloni, un fatto sembra inquietare la politica locale della sua città: la nomina per la nuova guida del Mu.MA, Istituzione Musei del mare e delle migrazioni, una struttura museale di rilievo internazionale, dopo l'uscita di scena dello storico direttore e fondatore, Pierangelo Campodonico, che va in pensione dopo oltre 40 anni di carriera. Per la scelta del suo sostituto, il Comune ha deciso di lanciare un bando interno che sta facendo discutere. Secondo l’opposizione, come si legge sul Fatto Quotidiano, per quella posizione ci sarebbe già una figura designata. Tra i nomi che circolano di più, ci sarebbe quello di Elena Putti, ex consigliera di municipio fuoriuscita dal Pd, dipendente comunale e conservatrice dei musei civici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, l'ex compagna di classe verso la guida di un museo: è polemica

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