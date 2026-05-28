Genova | droni e IA per la manutenzione preventiva delle strade

A Genova si sperimenta l’uso di droni e intelligenza artificiale per la manutenzione preventiva delle strade. Il progetto mira a individuare e intervenire sulle criticità prima che si formino buche o danni. La sperimentazione coinvolge tecnologie avanzate per monitorare lo stato delle superfici stradali. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità operative o sui futuri sviluppi professionali legati a questa iniziativa.

? Domande chiave Come faranno i droni a prevenire le buche prima che si formino?. Quali nuove professioni tecnologiche nasceranno per i giovani genovesi?. Perché la carenza di personale tecnico spinge verso l'intelligenza artificiale?. Come potrà il Municipio Medio Levante trasformare la sicurezza stradale?.? In Breve Municipio Medio Levante propone sperimentazione pilota per superare carenza personale uffici tecnici.. Assessore Paola Cerri e sindaca Silvia Salis coordinano nuove norme sul suolo pubblico.. Monitoraggio digitale su oltre trenta chilometri di estensione urbana e vallate genovesi.. Nuove professioni per giovani riguardano piloti droni e analisti dati algoritmi predittivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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