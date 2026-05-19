Messina 4,4 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade
A Messina sono stati stanziati 4,4 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade. I fondi sono stati suddivisi tra quattro aree considerate strategiche della città. La ripartizione dei soldi prevede una quota maggiore per una delle zone rispetto alle altre, con particolare attenzione alle aree di Messina Nord e Messina Sud. La ripartizione dei fondi sarà effettuata secondo criteri specifici stabiliti dall’amministrazione comunale, che ha definito le priorità di intervento.
? Punti chiave Quali sono le quattro aree strategiche che riceveranno i fondi?. Come verranno ripartiti i milioni tra Messina Nord e Messina Sud?. Chi coordina tecnicamente gli interventi di manutenzione straordinaria?. Quando inizieranno concretamente i lavori dopo l'aggiudicazione delle gare?.? In Breve Biagio Privitera e Gaetano Maggioloti coordinano i lavori per le quattro aree strategiche.. Gare d'appalto con criterio del minor prezzo previste tra il 6 e il 9 luglio.. Messina Sud riceve 1.361.520 euro per resilienza climatica e adeguamenti funzionali.. Messina Centro Nord e Nord ricevono rispettivamente un milione e un milione di euro..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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