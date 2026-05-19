Messina 4,4 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade

A Messina sono stati stanziati 4,4 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade. I fondi sono stati suddivisi tra quattro aree considerate strategiche della città. La ripartizione dei soldi prevede una quota maggiore per una delle zone rispetto alle altre, con particolare attenzione alle aree di Messina Nord e Messina Sud. La ripartizione dei fondi sarà effettuata secondo criteri specifici stabiliti dall’amministrazione comunale, che ha definito le priorità di intervento.

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