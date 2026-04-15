maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week supercity la città ideale dove design arte e architettura si incontrano

Durante la Milano Design Week del 2026, dal 20 al 26 aprile, si svolge la ventiseiesima edizione della manifestazione, con l’attenzione rivolta a Superstudio Design. In questa occasione, l’artista Maria Cristina Carlini prende parte a Superstudio Design, un nuovo format dedicato alla città ideale, Supercity, dove si incontrano design, arte e architettura. La partecipazione conferma il ruolo di Carlini come figura significativa nel panorama culturale attuale.

Maria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile 2026, confermando l’artista come voce di spicco nel panorama culturale contemporaneo. Carlini si inserisce nel contesto di SuperCity.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Argomenti più discussi: Milano: Maria Cristina Carlini espone alla Design Week; Appuntamenti dal 10 aprile 2026.

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