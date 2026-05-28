Genoa rinnovo De Rossi in stand-by | manca ancora l’intesa definitiva

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il rinnovo di contratto di De Rossi con il Genoa è in sospeso. Il club e il giocatore hanno avuto il primo incontro, ma non sono ancora stati raggiunti accordi definitivi su termini e durata del contratto. Restano differenze tra le parti, e non è escluso che De Rossi possa continuare a giocare senza un nuovo contratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Primo incontro con il club, ma restano distanze su contratto e durata dell’accordo: De Rossi potrebbe rimanere al Genoa senza rinnovo. Il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa resta ancora da definire. Nelle ultime ore c’è stato un primo confronto tra le parti, con il club rossoblù che ha presentato una proposta di rinnovo all’allenatore. Tuttavia, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le distanze riguarderebbero soprattutto le cifre economiche e la durata del nuovo contratto. Per questo motivo, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa rinnovo de rossi in stand by manca ancora l8217intesa definitiva
© Calcionews24.com - Genoa, rinnovo De Rossi in stand-by: manca ancora l’intesa definitiva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Convocati Genoa per il Sassuolo, la lista di De Rossi: la scelta definitiva su Norton-CuffyIl Genoa ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, valida per la 32ª giornata di Serie A, in programma domenica 12...

Genoa, parla De Rossi: «Deve rimanere chiaro che non siamo ancora salvi, mancano ancora tantissimi punti. A Gattuso dico questo»Il tecnico del Genoa, Daniel De Rossi, ha parlato in conferenza stampa sottolineando che la squadra non è ancora salva e che ci sono ancora molti...

Temi più discussi: De Rossi, spunta l’ipotesi Bologna: è corsa a due con Di Francesco. Ma quella clausola col Genoa…; Genoa, De Rossi: Norton-Cuffy si sta allenando forte, gioca Leali; De Rossi già nel futuro del Genoa: sprint Baldanzi entro metà giugno; Genoa, De Rossi: Futuro? Non ho fretta di andare in vacanza.

genoa rinnovo de rossiTWEET - Romano: Genoa, nessun accordo con De Rossi, possibile la permanenza in rossoblù senza rinnovoFabrizio Romano, giornalista, scrive su X: Daniele De Rossi non firmerà un nuovo contratto con il Genoa alle attuali condizioni. Nonostante una prima proposta di mercoledì, non è stato raggiunto un a ... napolimagazine.com

genoa rinnovo de rossiGenoa, De Rossi rinnova: svelata la durata del nuovo accordoRinnovo De Rossi Genoa - Terza salvezza consecutiva per il Genoa che, dopo aver mantenuto la categoria sotto la gestione ... fantamaster.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web