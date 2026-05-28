Il rinnovo di contratto di De Rossi con il Genoa è in sospeso. Il club e il giocatore hanno avuto il primo incontro, ma non sono ancora stati raggiunti accordi definitivi su termini e durata del contratto. Restano differenze tra le parti, e non è escluso che De Rossi possa continuare a giocare senza un nuovo contratto.

Primo incontro con il club, ma restano distanze su contratto e durata dell’accordo: De Rossi potrebbe rimanere al Genoa senza rinnovo. Il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa resta ancora da definire. Nelle ultime ore c’è stato un primo confronto tra le parti, con il club rossoblù che ha presentato una proposta di rinnovo all’allenatore. Tuttavia, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le distanze riguarderebbero soprattutto le cifre economiche e la durata del nuovo contratto. Per questo motivo, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, rinnovo De Rossi in stand-by: manca ancora l’intesa definitiva

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