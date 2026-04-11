Convocati Genoa per il Sassuolo la lista di De Rossi | la scelta definitiva su Norton-Cuffy

Il Genoa ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, valida per la 32ª giornata di Serie A, in programma domenica 12 aprile alle 12:30 allo stadio Marassi di Genova. La formazione sarà guidata da De Rossi, che ha fatto sapere anche la scelta definitiva su Norton-Cuffy. La lista include tutti i calciatori a disposizione del tecnico per questa sfida.

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