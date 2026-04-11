Convocati Genoa per il Sassuolo la lista di De Rossi | la scelta definitiva su Norton-Cuffy

Da calcionews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, valida per la 32ª giornata di Serie A, in programma domenica 12 aprile alle 12:30 allo stadio Marassi di Genova. La formazione sarà guidata da De Rossi, che ha fatto sapere anche la scelta definitiva su Norton-Cuffy. La lista include tutti i calciatori a disposizione del tecnico per questa sfida.

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