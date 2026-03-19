Genoa parla De Rossi | Deve rimanere chiaro che non siamo ancora salvi mancano ancora tantissimi punti A Gattuso dico questo

Il tecnico del Genoa, Daniel De Rossi, ha parlato in conferenza stampa sottolineando che la squadra non è ancora salva e che ci sono ancora molti punti da conquistare. Ha rivolto un messaggio diretto a Gattuso, senza entrare in dettagli o motivazioni. De Rossi ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione in vista delle prossime partite.

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