I genitori di Taranto hanno criticato Federmeccanica e il modello industriale legato allo stabilimento ex Ilva, sottolineando che la salute deve prevalere sulla produzione. La loro dichiarazione si rivolge alle politiche industriali che, secondo loro, mettono in secondo piano le condizioni di sicurezza e benessere dei lavoratori e della comunità locale. La posizione riflette una preoccupazione diffusa sulla tutela della salute in relazione alle attività industriali nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Una dura presa di posizione contro il presidente di Federmeccanica e contro il modello industriale legato all’ex Ilva di Taranto. A intervenire è il movimento “Genitori Tarantini”, che in una nota torna a puntare il dito contro le conseguenze ambientali e sanitarie della produzione siderurgica nel capoluogo ionico. “Sarebbe facile, da parte nostra, rispondere al presidente di Federmeccanica”, scrive l’associazione, richiamando i dati sugli operai morti per incidenti sul lavoro o malattie professionali riconosciute dall’Inail. Nel documento vengono inoltre citati gli studi scientifici e i dati sanitari relativi all’incidenza di tumori e leucemie nel territorio tarantino, con particolare riferimento ai minori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Genitori Tarantini contro Federmeccanica: “La salute viene prima di ogni produzione”

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